消息：巫统三领袖被开除党籍 安努亚慕沙为其中一人

（早报讯）马来西亚巫统最高理事会议决开除三名诽谤党和党主席阿末扎希的区部领袖，据称，巫统资深领袖安努亚慕沙是其中一人。

星洲网报道，安努亚慕沙星期五（12月9日）在脸书的贴文，似乎暗示自己被开除了党籍。

安努亚慕沙在脸书上说，昨晚梦见老房子失火，他怀疑是总开关短路或电线短了。屋里的人见房子失火，纷纷逃离。他很珍惜这栋老房子，所以奋力灭火。

“但突然间，我被人拉出了火海，现在我只能站在外头观火。”

两名出席星期四晚巫统最高理事会会议的成员向“当今大马”证实，巫统最高理事会议决开除安努亚慕沙，另有一不愿具名的党内人士也确认此事。

巫统最高理事卜艾在出席会议后则透露，被开除的三人包括两名巫统区部妇女组主席和一名区部主席，但他没有透露三人身份。

卜艾说，这三人侮辱了巫统和党主席阿末扎希，还为政敌助选，所以才遭到开除。

安努亚慕沙是巫统副主席依斯迈沙比里任相时的通讯部长，他公开与兼任国民阵线主席的阿末扎希交恶，甚至指控阿末扎希勾结希望联盟。

他在第15届大选中无缘出战大选。他声称自己后来获其他多个政党献议，包括披国民联盟旗帜上阵守土，但他都拒绝了。

早前，巫统也革除了四名在第15届大选中以敌对政党旗帜和独立人士身份上阵的巫统领袖。

这四人包括以国盟旗帜上阵大选的亚娄国会议员沙希旦和依斯迈慕达力，还有以独立人士身份出战的扎希迪和阿兹哈阿末。