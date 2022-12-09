中国若恢复通关 阿德恩希望明年初率领贸易团访华

（早报讯）新西兰总理阿德恩星期五（12月9日）说，中国一旦开放边境，她希望率领一个贸易代表团到中国进行访问。中国刚在两天前宣布取消大部分防疫规定。

路透社报道，中国为新西兰的最大贸易伙伴国。中国放宽管制措施，对疲软的经济犹如注入了一剂强心针。

阿德恩星期五在奥克兰的新西兰-中国商务理事会活动中致辞时说：“我确实希望在情况允许时到中国访问。”她透露，上个月她在曼谷的亚太经合组织（APEC）峰会与中国国家主席习近平举行双边会谈时，已向习近平表明此意。

那是阿德恩和习近平2018年以来首次面对面会晤。

阿德恩说：“我与习主席讨论了我们期望在明年初率领一支贸易代表团到中国，他对我们的计划表示欢迎。”

星期五的新西兰-中国商务理事会活动是为庆祝两国建交50周年。

阿德恩说，尽管面临了冠病大流行的挑战，事实证明新西兰与中国的贸易和经济联系具有韧性。

不过阿德恩也说，新西兰和中国的关系是重要、复杂和不断演变的。

阿德恩说：“我们一再发现，中国和新西兰在某些领域有分歧，我们的利益或世界观存在差异。”

她补充说，在双方存在分歧的领域，新西兰政府仍然愿意与中国交流，并继续倡导新西兰的利益和价值观，在需要时我们会直言不讳。

阿德恩说：“我们是在可预测、前后一贯和尊重的前提下这么做的。”

新西兰长期以来，被视为五眼联盟中对中国采取温和路线的成员。但今年早前，在中国和所罗门群岛达成一项安全协议后，新西兰对中国的立场变得较为强硬。