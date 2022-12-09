美国最终通过保护同性婚姻法案

（早报讯）美国通过了具里程碑意义的立法，让同性婚姻获得联邦法律的保障，总统拜登已誓言会迅速签署法案。

美国之音报道，众议院星期四（12月8日）进行表决时，39名共和党议员加入民主党阵营，罕见展示了两党合作。

这项《尊重婚姻法案》（Respect for Marriage Act）并不要求各州将同性婚姻合法化，但只要它在婚姻进行的州属是有效的，其他州就得承认婚姻有效。

众议院以258票对169票通过了这项法案，参议院数日前已通过法案，只须拜登签署成法。

这部法案废除了1996年《捍卫婚姻法案》有关婚姻是依联邦法律为一男一女之结合的定义。法案还要求各州承认在其他州履行程序的同性和跨种族婚姻。不过法案并不阻止各州自行通过禁止这类婚姻的法律。

美国最高法院2015年在“奥贝格费尔诉霍奇斯案”（Obergefell v. Hodges）的裁决中将同性婚姻合法化。但是，美国最高法院今年6月就“多布斯诉杰克逊案”（Dobbs v. Jackson）做出裁决时推翻了联邦层级对堕胎的保护，这让人们担心其他权利有可能也失去联邦法律的保护。

最高法院大法官克托马斯就“多布斯诉杰克逊案”撰写同意意见时指出，最高法院应当重新考虑其他基于隐私权的裁决，比如对结婚权利或使用计划生育手段权利的保障。他辩称，美国宪法并不保障这些权利。托马斯的意见导致人们普遍担心最高法院下一步将推翻同性婚姻权利。一组来自两党的参议员起草了《尊重婚姻法案》，以应对这种可能性。

这部法案今年早些时候在众议院获得通过，当时有47名共和党众议员投了支持票。由于参议院加入了宗教自由保护的修正案，法案又被送回众议院，让众议员对修正案进行表决。

盖洛普（Gallup）2022年5月的一项民调显示，71%的美国人说，他们支持同性婚姻。在1996年首次进行这项民调时，表示支持同性婚姻的美国人只有27%。