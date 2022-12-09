周五美市盘前小幅上涨 重点谈百货连锁商Costco Wholesale

星期五（12月9日）重点：

（早报讯）●在月度生产者物价指数（Producer Price Index）发布之前，美国华尔街股市主要股指期货星期五（12月9日）小幅上涨。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升15.50点或0.39％，报3979.00点；纳斯达克100指数期货起59.10点或0.51％，报11696.60点；道琼斯指数期货则起74.00点，报33855.50点。

●标准与普尔500指数隔夜（星期四）收高，结束了连续五个交易日的跌势。隔夜发布的每周申请失业救济人数上升，投资者把这个数据解读为加息步伐可能很快会放缓的迹象。

●标准与普尔500指数隔夜上升29.59点，闭市报3963.51点。重量级的道琼斯指数则起183.56点，闭市报33781.48点。以科技股为主的纳斯达克100指数也上升1.22％或140.10点，以11637.50点收市。

●美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是100亿7000万股，比过去20天的109亿股平均成交量低。

盘前交易重点：

●电子签名软件制造商DocuSign隔夜发布的季度营业额和盈利均超出市场普遍共识，带动该股股价隔夜盘后上涨11%。星期五盘前该股继续攀高12.46%或5.45美元，截稿时报49.20美元。

●运动服服饰零售商Lululemon隔夜盘后对第四季度业绩做出的预测，比华尔街市场分析师预估的来得低。虽然发布的第三季度每股盈利是2.00美元，营业额是18亿6000万美元，双双都超标，但是该股还是在盘前退低24.67美元或6.59%，截稿时报349.84美元。

●摩根大通（JPMorgan Chase）在分析报告中把哔哩哔哩（Bilibili）的目标价从原本的20美元上调至30美元。哔哩哔哩股价在盘前交易中上涨超过1.26美元或5.38%，截稿时报24.66美元。

●星期五下文我们来看看百货连锁商Costco Wholesale的季度业绩表现。盘前该股退低1.26美元，截稿时报480.16美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carvana Co、亚马逊（Amazon）、Plug Power和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Costco Wholesale的季度同店销售额虽然增长6.6%，也比预期的6.4%出色，但是和上一季度的13.7%增幅相比就逊色许多。（路透社）

Costco Wholesale

（纳斯达克证券交易所代码：COST）

在40年创新高的通胀背景下，美国消费者削减了对珠宝和电子产品等非必需品的开支，导致百货连锁商Costco Wholesale业务受到打击，隔夜发布的截至11月底的季度业绩也因此不达标，令投资者感到些许失望。

根据Costco Wholesale的季度业绩报告，该公司本财年的第一季度营业额是544亿4000万美元。公司净利则从去年同期的13亿2000万美元或每股盈利2.98美元增至13亿6000万美元，或每股盈利3.07美元。

但是这个表现却比市场分析师普遍预测的583亿6000万美元营业额，以及每股盈利3.11美元来得低。Costco Wholesale高管解释说，旗下分店销售放缓导致公司的盈利率连续第二个季度下降；毛利率下降了45个基点，即0.45个百分点。

首席财务官理加兰蒂（Richard Galanti）在业绩线上会议说，销售放缓最显著的是大宗商品和非必需品。加兰蒂也强调，零售商现在面对的问题并非是个别公司的问题，而是整个行业面对的共同问题。

沃尔玛（Walmart）首席执行官麦克米伦（Doug McMillon）星期三（7日）也针对消费者减少非必需品开支进行对话。其他零售商像Target Corp和Dollar Tree等也在11月间分别指出，通胀飙升让市场消费者的支出出现变化，像玩具和电子产品等非必需品的需求也因此被压低。

虽然业绩不达标，Costco Wholesale的股价在隔夜盘后交易中没有太大的反应，闭市时报480美元，跌1.42美元或0.29%。市场对该股显得宽容，也许是因为这次业绩的表现欠佳，主要是受到外部因素影响，而不是受到内部因素的压缩。

在Tipranks的18分析师当中，有14名分析师给予Costco Wholesale股“买进”的评级，四名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是551.65美元。以隔夜的481.42美元闭市价计算，分析师认为该股还有14.59％的向上潜能。