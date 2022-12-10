世卫：研究显示全球细菌耐药性上升超过50%

（早报讯）世界卫生组织（WHO）的一份报告显示，全球细菌对治疗的耐药性水平增高至超过50%。

美国之音报道，世卫组织星期五（12月9日）发布的报告，是取自2020年以来从87个国家收集的数据。

这项名为“全球抗菌药物耐药性和使用监测系统”的研究发现，肺炎克雷伯菌（Klebsiella pneumoniae）和不动杆菌（Acinetobacter spp）等细菌的耐药性水平超过了50%。这些细菌经常导致血液和医院内的手术伤口感染以及肺炎。

这些危及生命的感染需要用强效的“最后手段”抗生素、比如碳青霉烯类（Carbapenem）进行治疗。然而，研究还发现，据报告由这些细菌引起的血液感染中，其中8%对碳青霉烯类药物具有抗药性，从而增加了因无法控制的感染而死亡的风险。

研究发现，虽然大多数耐药性趋势在过去四年中保持稳定，但与2017年相比，具有耐药性的大肠杆菌、沙门氏菌和淋病引起的血液感染，至少增加了15%。

世卫组织总干事谭德塞在一份声明中说：“抗微生物药物耐药性破坏了现代医学，使数百万人的生命处于危险之中。”他呼吁在所有国家进行更多的微生物学测试并获得更高质量的数据，“而不仅仅是局限于那些富裕的国家”。

世卫组织还呼吁进行更多研究，以确定抗菌素耐药性增加背后的原因，以及是否可能与冠病大流行病期间住院人数增加和抗生素治疗的使用增加有关。