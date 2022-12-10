【世界杯】阿根廷点球4比3淘汰荷兰 时隔八年再跻身四强

（早报讯）相似的剧情但不同的结局，阿根廷在本地时间星期六（12月10日）凌晨的卡塔尔世界杯第二场复赛和较早前的巴西队一样，在领先的情况下被对手荷兰队在正赛内追平比分，并被逼进了加时和点球战，但有别于“桑巴军团”巴西队最终在点球战中崩盘，“潘帕斯雄鹰”阿根廷却笑到了最后，时隔八年再闯入世界杯四强。

阿根廷球员在以点球淘汰荷兰后，开心庆祝。（路透社）

声称是最后一届世界杯的阿根廷球星梅西（Messi）本仗继续扮演关键角色，在球队长时间被荷兰压制下于第35分钟突破直传，助攻右卫莫利纳（Molina）斩获国家队首球且打破僵局。

第73分钟，阿根廷左卫阿库尼亚（Acuna）在禁区左侧被绊倒，主裁判示意罚球。尽管梅西在对垒波兰的小组赛中踢失罚球，但他这次却不负众望命中，助球队将领先优势扩大至2比0。

但令人意想不到的是，荷兰队竟凭借替补前锋韦霍尔斯特（Weghorst）在第83及补时第11分钟的进球扳平比分，将比赛拖入加时。

阿根廷中场恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）在加时赛创造了最佳进球机会，可惜他的射门最终击中门柱弹出。随着两队在加时赛毫无建树，比赛唯有通过点球定胜负。

效力于英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa）的门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emiliano Martínez）是阿根廷在点球战中的英雄，他率先挡出由范戴克（Van Dijk）及贝尔黑斯（Berghuis）操刀的首两个荷兰队的点球，为球队注入强心针。尽管费尔南德斯之后在点球战中失误，但随着前锋劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）射进最关键点球，阿根廷最终还是凭点球以4比3获胜。

荷兰主帅范加尔（Van Gaal）赛后表示，球队全年都在练点球，但最终还是输在点球上，这一点让他非常心痛。