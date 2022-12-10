世贸裁定：特朗普任内实施的钢铝关税违反全球规则

（早报讯）世界贸易组织（WTO）裁定，美国前总统特朗普任内对进口钢铁和铝征收关税违反了全球贸易规则，美国“强烈”反对世贸组织的裁决，并拒绝取消第232关税条款。

路透社报道，世贸组织于星期五（12月9日）对这起备受关注的诉讼做出裁决，由三人组成的世贸组织裁决小组说，美国政府对钢铁和铝产品加征关税，不符合世贸组织规则，并建议美国与世贸组织规则保持一致。

美国政府对世贸组织的裁决表达强烈反对，称世贸组织裁决小组的解释和结论“存在漏洞”。

美国贸易代表办公室发表声明说，中国产能过剩对美国钢铁和铝行业及国家安全构成威胁，美国政府绝不会对此“坐视不理”。

声明说，美国无意取消第232条款的关税，并指世贸组织小组的报告进一步凸显了世贸组织进行改革的必要性。

美国可以对世贸组织的裁决提出上诉，问题是世贸组织上诉机构无法受理上诉案件，这是因为华盛顿阻挡了世贸组织上诉机构新成员的任命。

中国在世贸组织宣布裁决后说，希望美国尊重世贸的裁决，“尽快纠正错误行为”。

申诉方瑞士说，世贸组织的调查结果并未质疑世贸组织成员国采取广泛自由裁量权以维护安全措施的权利，但确认了它们所采取的措施必须满足可让世贸组织审查的一些最低要求。

2018年3月，时任美国总统特朗普根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款，以维护国家安全为由，对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税，此举措遭到美国业界及国际社会的广泛反对，并引发了美国与盟友的钢铝关税持久争端。