美亚太助卿本周赴华为布林肯访华做准备

（早报讯）美国国务院亚太事务助理国务卿康达，以及国家安全委员会中国事务高级主任罗森伯格将在这个星期访问中国，除了就11月美中元首会晤进行跟进之外，也将为国务卿布林肯明年初访华事宜做准备。

美国国务院星期六（12月10日）在官网上公布，康达（Daniel Kritenbrink）与罗森伯格（Laura Rosenberger）从星期天（12月11日）至星期三（12月14日）访问中国、韩国和日本。

国务院在新闻稿中说：“在访华期间，他们将就总统上个月在峇厘岛与中国国家主席习近平的会晤进行跟进，继续负责任地管控我们两国之间的竞争，并探索潜在的合作领域。他们也将为国务卿布林肯2023年初访问中国做准备。”

康达和罗森伯格也将在访问日韩两国期间，就一系列区域和双边问题进行磋商。

中美两国元首11月14日在印度尼西亚峇厘岛举行首次面对面会晤，美国总统拜登在会后的记者会上两次强调，外界不必担心中美出现新冷战；中国国家主席习近平则在会晤中敦促中美确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调。

在台湾问题上，拜登提出反对中国大陆对台湾胁迫和日益咄咄逼人的行为，习近平则强调台湾问题是“中美关系第一条不可逾越的红线”。

美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）星期四（12月8日）在美国首都华盛顿举行的阿斯彭安全论坛上说，随着中国面对国内经济挑战，强硬外交作风也在亚洲引起反弹，中国在短期内希望中美两国关系稳定。