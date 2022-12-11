科索沃警方与塞族人交火 塞国将向北约提派军警请求

（早报讯）欧洲巴尔干半岛国家科索沃局势紧张，当地警方星期六（12月10日）与属于少数群体的塞尔维亚族民众发生交火。邻国塞尔维亚总统武契奇（Aleksandra Vucic）宣布，塞国将请求北大西洋公约组织维和部队允许塞尔维亚派军警前往科索沃。

据路透社报道，塞族人当天在科索沃北部封锁主要道路，以抗议科索沃官方逮捕一名辞职的警员。这名前警员上个月连同约600名警员，以及地方法官和北部城市的市长决定辞职，以抗议科索沃政府决定去除境内由塞尔维亚发出的牌照，并以科索沃发出的牌照取代。

科索沃警方说，这名前警员涉嫌在星期二（12月6日）攻击选举委员会办公室、警察和选举官员。

当地警方也说，封锁行动导致交通受阻，两个科塞边界口岸也被迫关闭，并称他们在科塞边境地区一个湖泊附近的几个地方遭到枪击。

据报道，目前没有人员受伤的报告。科索沃北部其他地方也传出枪声。

随着科索沃北部危机升级，科索沃总统奥斯马尼（Vjosa Osmani）星期六宣布，原定在下星期天（12月18日）举行的地方选举，将推迟到明年4月23日。当地塞族人已表明，他们将抵制这一次的选举。

塞尔维亚总统武契奇也在星期六于记者会上公布，塞国将请求北约维和部队允许塞尔维亚派军警前往科索沃，但认为这项请求不可能获得批准。这将是塞尔维亚首次根据联合国安全理事会决议，提出派遣军警的请求。

科索沃有大约5万名塞尔维亚族人，北部地区以塞族人占多数。前南斯拉夫在1990年代解体，当时境内原本是塞尔维亚一部分的科索沃发生叛乱，塞尔维亚曾为此展开残酷的镇压行动。

科索沃在1998年至1999年爆发战争，北约决定介入以保护当地的阿尔巴尼亚族人。根据联合国安理会为结束这场战争而制定的决议，只要北约驻科索沃维和部队指挥官批准，塞尔维亚可以派多达1000名军事、警察和海关人员，前往科索沃的东正教宗教场所、塞族占多数的地区和边境口岸。

科索沃2008年宣布独立后，当地塞族人拒绝承认科索沃政府行使的权力，并认为自己是塞尔维亚的一部分。塞尔维亚则誓言不会承认科索沃为独立国家。

科索沃已发生多起涉及科索沃官方与塞族人的事件，包括长达两年的牌照事件。西方曾警告，这起事件可能会引发族群暴力事件。