马国政府发出六州水灾预警

（早报讯）马来西亚全国各地星期五（12月9日）开始出现持续降雨，其中多地还是强降雨。西马半岛东岸的吉兰丹与登嘉楼星期天（12月11日）相继传出水灾灾情。当局晚间再向柔佛、森美兰、马六甲、彭亨、霹雳和雪兰莪等六州发出闪电水灾预警。换言之，政府认为这次水灾至少将波及八州。

马国水利灌溉局（JPS）星期天晚间发文告说，柔佛、森美兰、马六甲、彭亨、霹雳和雪兰莪等六州接下来若持续出现强降雨，这些州内一些高风险地区很可能在24小时内发生水灾。

文告说，柔佛州的水灾高风险地区都在笨珍县沿海，雪兰莪州三个高风险区则在雪邦县、八达灵县和巴生县。彭亨州则是首府关丹周围、瓜拉立卑、而连突、淡马鲁、劳勿与北根等六个地区。

文告指出，霹雳州预计受到影响地区时拉律、吉辇、、巴西沙叻、马登巴冷与曾吉荣等地。马六甲州的高风险区是中部地区各县，森美兰则是波德申的芦骨、宜里唛、西鲁沙和宜唛地区。

据马国福利局，截至星期天傍晚8时，彭亨、柔佛、吉兰丹、登嘉楼与霹雳等五州共有2351名灾民。其中最多的是吉兰丹的1049名、其他依次为彭亨568名、登嘉楼582名、霹雳125名，以及柔佛27名。这些灾民来自698个家庭，他们暂时疏散至26个临时收容中心。