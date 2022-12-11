日本安保文件设定防卫目标和达成时间

（早报讯）日本当局将敲定《国家防卫战略》，设定三大防卫目标，并明确达成目标的时间。

共同社报道，日本政府消息人士透露，当局最快将在下星期五（12月16日）通过内阁会议敲定《国家防卫战略》。

这名消息人士称，《国家防卫战略》设定了日本三大防卫目标，包括（1）不允许凭实力单方面改变现状；（2）与盟友携手抑制单方面改变现状的行为，以及（3）负起主要责任，阻止并排除对日本的进攻。文件还指出，达成目标的时间为2027年。

《国家防卫战略》也明确了2023年开始的五年内，有关加强国防力量的预算详情。旨在提高持续战斗能力的弹药等的采购费将从现行计划的约1万亿日元（约99.3亿新元）增至约2万亿日元（约198.6亿新元）。防卫装备品的维护完善费将从约4万亿日元（约397.2亿新元）增至约9万亿日元（约893.7亿新元）。

应对导弹、战机和无人机等空中威胁的“综合防空导弹防御能力”也将受到重视，所需经费计划增至约3万亿日元（约297.9亿新元），相当于现行的三倍。

日本首相岸田文雄星期六（10日）晚上在官邸的记者会上解释说：“加强国防力量的财源必不可少，这是对下一代负责”，希望国民予以理解。

岸田文雄还指出，增加国防经费目的并非增税，而是强化和维持国防力量，并否认将采用发行国债的方式融资。他说，当局将灵活设置开始增税的时间，还称增加国防经费是安保政策和财政政策的“大转变”。