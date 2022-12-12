美国“猎户座”太空舱完成绕月试飞返回地球

（早报讯）美国宇航局（NASA）的无人太空舱“猎户座”完成绕月飞行，返回地球，象征着在阿波罗最后一次登月的50年后，美国重启阿尔忒弥斯登月计划的首次任务顺利结束，为后续载人探月任务奠定基础。

路透社报道，搭载三个装有振动传感器和辐射检测器的假人宇航员的“猎户座”（Orion），于太平洋标准时间星期天（12月11日）上午9时40分（新加坡时间星期一凌晨1时40分）穿过地球大气层，在墨西哥下加利福尼亚半岛外的太平洋坠落，一艘美国海军舰船迅速驶入以回收航天器及三个测试高风险返航的假人。

美国航天局局长尼尔森说，这是“历史性的”。他说，这次成功的绕月飞行测试，预示着一个新时代的到来，“一个标志着新技术、新一代宇航员和未来愿景的时代。”

搭载猎户座的“阿耳忒弥斯一号”（Artemis 1）是在11月16日从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。猎户座在飞越月球上方127公里绕行后，完成为期25天的任务返回地球。此次太空飞行距离地球最远点约43万4500公里。

另据《华盛顿邮报》报道，美国航天局将立即开始评估猎户座收集的数据，并为“阿耳忒弥斯二号”进行一次载人绕月飞行任务做准备，美国宇航局希望最早在2024年实现这一目标，并在2025年或2026年进行阿波罗任务以来的首次登月。