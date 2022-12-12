阿末扎希：只要能“加强”巫统 未来党代表大会可接受任何动议

（早报讯）马来西亚巫统主席阿末扎希说，只要能够“加强”巫统，未来的党代表大会可以接受任何动议。

“当今大马”星期一（12月12日）引述马新社报道称，阿末扎希星期天在吉隆坡出席活动后，被问及巫统大港区部主席嘉玛的倡议时表明上述立场。

嘉玛准备向党大会动议，巫统党选主席和署理主席职位1月不应开放竞选，他是在审视巫统内部的不稳定情况后提出这一建议。嘉玛也是雪兰莪州国民阵线宣传主任。

巫统大会原订12月21日至24日举行，因代表们希望年底休假，巫统大会被推迟到2023年1月11日至14日举行。

阿末扎希说，巫统在第15届大选中遭遇重挫，巫统必须把团结党放在最优先地位。

阿末扎希还强调，土著团结党创立的宗旨就是为了要摧毁巫统，因此巫统尤其是巫统基层必须看清对方的意图，并坚定地拒绝与他们合作。阿末扎希也是国阵主席。

东方网星期天报道，嘉玛认为，由于目前巫统极其脆弱和不稳定，因此两个高职不应开放竞选。他说，他不希望“2018年选党情况重演”。

巫统党内一些领袖认为，阿末扎希是巫统在第15届大选惨败的罪魁祸首，并认为他应该辞职谢罪。但阿末扎希拒绝辞职，预计他会在党选中面临挑战。

巫统每三年举行一次党选，上一次党选是在2018年。巫统在今年5月15日召开特大，通过修改党章提案，把党选展延至第15届大选后的六个月内举行。