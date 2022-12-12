马斯克发推文 攻击白宫冠病应对首席顾问福奇

（早报讯）全球首富马斯克发出一连串推文，攻击即将卸任的美国首席传染病专家福奇。福奇为美国国家过敏症与传染病研究所所长，也是白宫冠病应对组首席顾问。

法新社报道，马斯克星期天（12月11日）在推特上贴文称，他的“代词是起诉/福奇”，借着在姓名后标明性别代词的做法，隐喻右翼分子指控福奇参与制定美国冠病政策并发起的一项起诉福奇运动。

马斯克还在贴文中贴了一个显示福奇告诉美国总统拜登，“王上，请再次实施封锁”的表情包，此举显然是在嘲讽政府的防疫封锁措施，但美国已超过一年没有实施封锁。

马斯克批评福奇的推文在平台上引起疯传，在约11个小时内已获得超过80万个点赞，但同时也迅速引来了批评。

疫苗科学家兼作家霍特兹（Peter Hotez）呼吁马斯克删除这些推文，他说：“由于这种反科学言论和虚假信息，20万美国人不必要地被冠病夺走生命。”

民主党参议员克鲁布切赞扬福奇“冷静地引导我们国家渡过危机”，并质问马斯克说：“拜托你别再为难一个善良好人，你这么做只是为了吸引永无止境的关注吧？”

右翼人士则对马斯克表示支持。

共和党众议员格林在推特上说：“埃隆（马斯克的名字），我支持你的代词。”格林曾因发表错误信息而被推特关闭账号，马斯克收购推特后，她的账号已被恢复。

冠病大流行暴发初期，马斯克就多次在推特上说，对这种病毒的担忧是“愚蠢”的，他在今年10月收购推特后即取消了针对冠病错误信息的政策。