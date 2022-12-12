英国和印度进行第六轮自贸谈判

（早报讯）英国国际贸易部长巴德诺赫星期一（12月12日）到新德里与印度贸易部长举行首次面对面会谈，为两国自由贸易协定（FTA）谈判注入新活力。

路透社报道，这是英国苏纳克新政府与印度的第一轮正式谈判。前首相约翰逊在4月设定了一个雄心勃勃的目标，计划在10月屠妖节前与印度达成自贸协定，但他在7月被迫辞职，未能达成他定下的目标。

苏纳克说过，他将致力于与印度达成协议，但不会为了加速达成协议而牺牲质量，与约翰逊的论调有所不同。

巴德诺赫在与印度贸易部长戈亚尔会面前发表声明说：“我到新德里是为启动第六轮英印贸易谈判，并与印度贸易部长戈亚尔（Piyush Goyal）面对面会谈，以推动这项协议取得进展。”

她说：“我们两国都怀抱最大雄心和意愿来到谈判桌前，争取达成一份互利共赢的协议。”

英国贸易部说，英国的目标是降低商品关税，并为英国服务业创造机会。

威士忌是英国方面希望降低关税的项目之一。去年印度的威士忌出口市场价值近1亿5000万英镑（约2亿4862万新元），但印度对进口酒类征收150%的关税。

印度方面优先关注的议题是为印度公民争取更多在英国学习和工作的签证。英国内政部长布雷弗曼10月说，印度公民是在英国逾期居留的最大移民群体，引发了争议。