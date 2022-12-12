百度和网易将从纳斯达克100指数中剔除

（早报讯）在美国上市的中概股过去一年暴跌，使得投资者对它们的态度转向谨慎。在这这些因素的影响下，中资搜索引擎巨头百度（Baidu）和流媒体巨头网易（NetEase）将从12月16日收盘后，从纳斯达克100指数中剔除。

纳斯达克100指数目前有102只成员股，由在纳斯达克证券交易所上市的最大非金融公司组成。

根据纳斯达克发布的新闻稿，除了百度和网易之外，数码签名软件公司DocuSign Inc、VeriSign Inc、Skyworks Solutions Inc、Splunk Inc和Match Group Inc也将从纳斯达克100指数中除名。

另外，在这次的年度调整行动中，电动车制造商Rivian Automotive、华纳兄弟Discovery Inc（Warner Bros Discovery Inc）、CoStar Group Inc、GlobalFoundries Inc、Baker Hughes Co和Diamondback Energy Inc则会被添加到该指数，成为纳斯达克100指数的新成员股。

上述改变将会在12月19日市场开市前生效。

加入纳斯达克100指数是可以在一定程度上提高股票的交易流动性，同时也能提高公司在投资界的知名度。许多大型指数基金，例如：管理1540亿美元的Invesco QQQ Trust Series 1挂牌基金（ETF），就是追踪纳斯达克100指数的基金，所以它必须拥有所有在这个指数的指数股。其他以该指数为基准的管理基金也必须拥有部分的指数股。

以科技和成长型股票为主的纳斯达克100指数，今年因为这类股票暴跌也遭受重创。纳斯达克100指数今年至今总共下跌将近30%。相比之下，标准与普尔500指数则下跌了近18%，而道琼斯工商指数只下跌约8%。