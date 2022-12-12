瓦努阿图称澳州为太平洋岛国“亲密安全伙伴”

（早报讯）太平洋岛国瓦努阿图外交部长星期一（12月12日）称澳大利亚为瓦努阿图亲密的安全与人道主义伙伴，并表明瓦努阿图新政府和中国没有任何安全协议。

路透社报道，由澳州外交部长黄英贤率的两党代表团正在瓦努阿图访问，并为建在当地海警基地、由澳州政府资助的一个码头举行开幕；双方还将就改善瓦努阿图公民在澳州的工作和教育机会进行会谈。

瓦努阿图外长纳帕特（Jotham Napat）星期一在维拉港告诉媒体，澳州是“瓦努阿图和太平洋地区的亲密安全伙伴”，并指气候变化为他们的最大安全威胁。

纳帕特说：：“我们也要借此机会确认，澳州是瓦努阿图的主要人道主义伙伴，因为它是瓦努阿图的近邻，而且它有抗灾、反应和恢复能力，并致力于为瓦努阿图提供这些方面的支持。”

他说，用澳州资金建造的码头和警察营房是两国安全合作的好例子。

纳帕特在回答记者提问时说，瓦努阿图新政府“没有与中国建立任何安全协议，两国甚至没有讨论过任何与安全有关的问题。”瓦努阿图温和党联盟主席卡尔萨考（Ishmael Kalsakau）11月4日刚当选新一届总理并宣誓就职。

近几年来，中国是瓦努阿图基础设施项目的重要贷款国家，瓦努阿图的议会大厦和体育场馆都是用中国资金建造。

另一太平洋国家所罗门群岛4月与北京签署一份安全协定后，澳州随即加强与整个太平洋地区的外交联系。