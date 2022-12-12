周一美市盘前小幅上涨 重点谈流媒体巨头网飞的最新评级

星期一（12月12日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（12月12日）小幅上涨。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升10.50点或0.27％，报3944.90点；纳斯达克100指数期货起36.80点或0.32％，报11600.10点；道琼斯指数期货则起50.50点，报33527.00点。

华尔街股市上星期五（9日）收低。市场投资者现在普遍认为，这阵子陆续发布的经济数据，似乎暗示联储局在本星期的政策会议上可能加息50个基点。

标准与普尔500指数上星期五下跌29.13点，闭市报3934.38点。重量级的道琼斯指数则跌305.02点，闭市报33476.46点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.64％或74.17点，以11563.33点收市。

美国股市上星期五的交易淡静，交易所的总成交量是99亿股，比过去20天的109亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

生物制药公司安进（Amgen）将以260亿美元的估值收购Horizo​​n Therapeutics。这将是安进展开的最大收购行动。Horizo​​n Therapeutics股价在盘前交易中飙升12.76%，截稿时报109.70美元。

在宣布合作不到三个月后，电动车制造商Rivian星期一竟突然宣布，暂停与奔驰货车（Mercedes-Benz Vans）的合资计划。Rivian股票在盘前交易中下跌1.19美元，截稿时报26.10美元。

华尔街分析师普遍预测，甲骨文（Oracle Corporation）在星期一收盘后公布的季度盈利每股1.18美元，营业额120亿4000万美元。甲骨文股价在盘前交易中微起0.35美元，截稿时报80.21美元。

下文我们来看看分析师对流媒体巨头网飞（Netflix）的最新评级。星期一盘前该股起2.39美元，截稿时报322.40美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Horizon Therapeutics、亚马逊（Amazon）、Qualcomm Inc和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

卡霍尔说：“现在市场基本上只有谷歌母公司Alphabet和脸书母公司Meta Platforms算是大型全球广告平台。因此，网飞是有机会的。（法新社）

网飞（Netflix）

（纳斯达克证券交易所代码：NFLX）

（早报讯）流媒体巨头网飞股价上星期飙升至将近六个月以来的最高收盘价。市场分析师认为该股还有继续向上的潜能。两名市场分析师上星期率先调高网飞的目标价。

虽然网飞的股价从开年至今已经下跌将近一半，但富国银行（Wells Fargo）分析师卡霍尔（Steven Cahall）说，他对网飞在2023年的表现乐观，并在上星期五将网飞股票评级从原本的“持守”上调至“增持”。

卡霍尔说，网飞正在打击密码共享，而且也加入了一个更便宜的“分层广告配套”（Ad-Supported tier），这些新措施都会在新的一年里让该公司业绩指标向上。

卡霍尔说：“现在市场基本上只有谷歌母公司Alphabet和脸书母公司Meta Platforms算是大型全球广告平台。因此，网飞是有机会的。随着网飞逐渐发展，它将能够把自己的不同层级广告推广到更多国家。而美国娱乐市场每年的“分散广告”（Scatter Ads）总额接近100亿美元，更是网飞一个唾手可得的‘果实’。”

所谓的“分散广告”是指那些在靠近播出时间才买进的广告，也就是那些不是提前预购的广告。

卡霍尔认为，网飞在未来两至三年内，很可能成为美国电视广告市场的主要霸主之一。因此，他也把网飞的目标价从原本的300美元上调至400美元。

Cowen & Co分析师布莱克利奇（John Blackledge）也称网飞股票是他在2023年的首选大盘股。他说：“如果整个宏观环境恶化，网飞会是我们分析覆盖范围内最好的‘衰退保障股票’，特别是网飞的‘分层广告配套’，它对注重价值，以及价格敏感的消费者是具有吸引力的。”

布莱克利奇也把对网飞的目标价从原本的每股340美元上调至每股405美元，并给予该股“跑赢大盘”的评级。

在Tipranks的其他32分析师当中，只有16名分析师给予网飞股“买进”的评级，13名给予“持守”评级，三名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是296.84美元。以上星期五的320.01美元闭市价计算，这些分析师认为这只股可能会向下7.24％。