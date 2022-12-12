喀布尔发生袭击事件 事发酒店受中国公民欢迎

（早报讯）阿富汗首都喀布尔一家受中国公民欢迎的酒店，星期一（12月12日）发生袭击事件，至少三名凶手被打死。

据路透社报道，阿富汗塔利班政府发言人公布，袭击者向这家酒店开枪，目前安全部队之后打死了至少三名袭击者。袭击事件已经结束，没有外国人在这起事件中死亡，只有两名外国人从酒店阳台跳下逃脱时受伤。

法新社则报道，事发地点为多层楼的喀布尔桂园酒店（Kabul Longan Hotel），现场冒出滚滚浓烟，塔利班安全部队赶到现场并封锁附近地区。

新华社英文版则报道，喀布尔警方发言人说，不明身份的武装叛乱分子当天下午2时半左右向莎尔诺区（Shahr-e-Naw）一家酒店发动袭击，安全人员开始清理事发地区。莎尔诺是喀布尔境内一个商业和住宅区。中国驻阿富汗使馆说，他们高度重视这起事件，正密切关注事态发展并采取相应行动。

目击者称，一家中国宾馆附近地区发生爆炸事故，宾馆曾有中国人入住。当地居民早前也说，事发地点为中国籍和其他外国人通常会下榻的酒店。事发地区曾发生威力强大的爆炸事故，之后继续发生枪击事件。

意大利非政府组织“紧急”（Emergency）则说，他们接收了21名死伤者，其中三人在抵达医院时已经身亡。“紧急”组织在喀布尔经营一家医院。

阿富汗最近几个月发生多起爆炸和枪击事件，伊斯兰国武装分子曾声称对部分事件负责。