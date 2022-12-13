美国与盟国结成绿色联盟 对生产采购关键矿产制定更高标准

（早报讯）以美国为首的七个国家宣布结成关键矿产绿色联盟，对生产和购买关键矿产材料制定更高的环境和劳工标准。这一举措可能会减少西方与关键矿产市场领导者中国的业务往来。

路透社报道，加拿大自然资源部长威尔金森星期一（12月12日）在蒙特利尔举行的联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）会议中作此宣布。

他说，由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成的“可持续关键矿产联盟”，支持对锂、钴和镍等矿产资源制定同样标准。

威尔金森说：“除非中国和俄罗斯愿意采取一些措施……合法证明他们的生产作业符合标准，否则我们将会购买其他替代品。”

但威尔金森坦承，以西方为主导的这个自愿联盟不会把中国拒之于门外，因为中国在电动车电池所用矿物市场占据主导地位。

“很显然，一些关键矿产是在中国进行大量加工的，因此这需要一段时间才能实现。”

中国采矿业的污染问题持续受到批评，尽管当局称已采取措施改善情况。

威尔金森说：“中国实际上可以自我挑战，只要它提高环境标准和劳工标准，最终它也可以加入我们的联盟。但它首先必须做出改变。”

西方国家一直在努力摆脱它们在具有重要战略意义的矿产材料方面对中国的依赖。加拿大上周就公布一项加强关键矿物的生产和加工的战略计划；美国和盟国于6月建立了一个旨在确保供应安全的伙伴关系。