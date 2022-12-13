欧洲议会副主席凯莉否认接受卡塔尔贿赂

文 /
张佳莹

发布 / 2022年12月13日 5:51 PM

欧洲议会副主席之一的凯莉和另外三人被指控接受卡塔尔企图影响决策的现金和礼物。（路透社）
欧洲议会副主席之一的凯莉和另外三人被指控接受卡塔尔企图影响决策的现金和礼物。（路透社）

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（早报讯）涉嫌洗钱和贪污的欧洲议会副主席凯莉，星期二（12月13日）否认从卡塔尔获取金钱。

路透社报道，欧洲议会包括伊娃·凯莉（Eva Kaili）在内的四人上周末在比利时被捕，他们被指控接受卡塔尔企图影响决策的现金和礼物。

凯莉是欧洲议会14名副主席之一，其职务覆盖范围包括中东地区。

据报道，从12月9日到12日，比利时检察官搜查了19处住宅和议会办公室，在一名嫌疑人的家中、一名议员的公寓中和一家酒店房间里收缴了电脑、手机和数十万欧元。

凯莉的代表律师迪米特拉科普洛斯星期二告诉Open电视台：“我可以告诉你，她的立场是，她是无辜的。”他说，凯莉与来自卡塔尔的资金毫无关系，在生活中“没有进行任何商业活动”。

此前卡塔尔曾因为移民劳工、人权问题受到诸多西方媒体批评。11月世界杯开始之际，来自希腊的凯莉在欧洲议会发表演讲，指责部分欧洲议会议员欺凌和歧视卡塔尔，称赞卡塔尔改革“卡法拉”制度，是劳工权利的领跑者。

希腊星期一（12日）冻结了凯莉在国内的资产。

欧洲议会已暂停凯莉的职务，并决议免除其副主席职务。议会主席梅措拉（Roberta Metsola）星期二宣布，议会全体成员将在星期二较晚时投票，如果有三分之二的多数同意结束凯莉的任期，她将不再是议会14名副主席之一。

梅措拉也在社交媒体上发声，强调欧洲议会坚定打击腐败的立场，并将与司法机构密切合作。

卡塔尔官员日前否认有任何不当行为。

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