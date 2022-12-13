欧洲议会副主席凯莉否认接受卡塔尔贿赂

（早报讯）涉嫌洗钱和贪污的欧洲议会副主席凯莉，星期二（12月13日）否认从卡塔尔获取金钱。

路透社报道，欧洲议会包括伊娃·凯莉（Eva Kaili）在内的四人上周末在比利时被捕，他们被指控接受卡塔尔企图影响决策的现金和礼物。

凯莉是欧洲议会14名副主席之一，其职务覆盖范围包括中东地区。

据报道，从12月9日到12日，比利时检察官搜查了19处住宅和议会办公室，在一名嫌疑人的家中、一名议员的公寓中和一家酒店房间里收缴了电脑、手机和数十万欧元。

凯莉的代表律师迪米特拉科普洛斯星期二告诉Open电视台：“我可以告诉你，她的立场是，她是无辜的。”他说，凯莉与来自卡塔尔的资金毫无关系，在生活中“没有进行任何商业活动”。

此前卡塔尔曾因为移民劳工、人权问题受到诸多西方媒体批评。11月世界杯开始之际，来自希腊的凯莉在欧洲议会发表演讲，指责部分欧洲议会议员欺凌和歧视卡塔尔，称赞卡塔尔改革“卡法拉”制度，是劳工权利的领跑者。

希腊星期一（12日）冻结了凯莉在国内的资产。

欧洲议会已暂停凯莉的职务，并决议免除其副主席职务。议会主席梅措拉（Roberta Metsola）星期二宣布，议会全体成员将在星期二较晚时投票，如果有三分之二的多数同意结束凯莉的任期，她将不再是议会14名副主席之一。

梅措拉也在社交媒体上发声，强调欧洲议会坚定打击腐败的立场，并将与司法机构密切合作。

卡塔尔官员日前否认有任何不当行为。