马国前公共服务局总监恫言起诉政府

（早报讯）马来西亚再有政府高级公务员遭新政府终止职务。当局上周下令财政部秘书长阿斯里休假后，本周再宣布终止公共服务局总监莫哈末沙菲克的职务。莫哈末沙菲克随即表明，将透过法律途径为自己讨回公道。

马国联邦政府首席秘书莫哈末祖基星期二（12月13日）发文告说，莫哈末沙菲克的职务在星期一（12月12日）正式终止，但他仍能依法享有公务员退休待遇与福利。文告透露，政府与总检察署讨论后决定这么做。

58岁的莫哈末沙菲克今年2月10日出任公共服务局总监，取代1月16日遭强制退休的莫哈末凯鲁。莫哈末沙菲克今年8月3日因不满未获礼遇，而在机场离境大厅公开训斥和羞辱移民局官员。相关视频在社交媒体疯传并引起热议后，内阁随即成立四人委员会调查此事。马国政府并未说明这次终止莫哈末沙菲克的职务是否与这起事件有关。

莫哈末沙菲克星期二发文告说，他对政府的决定非常失望。他指政府忽视他过去30年在公共领域的服务，因此他决定起诉政府。他透露，政府终止他职务的公文是在12月1日发出，但他直到星期一才收到。

不过，消息人士告诉“自由今日大马”，前政府早在第15届全国大选前，就想开除莫哈末沙菲克。新政府听取相关部门的建议后，最后决定终止莫哈末沙菲克的职务。