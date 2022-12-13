新西兰新法律禁止后代购买烟草

（早报讯）新西兰国会星期二（12月13日）通过部分禁烟新法案，禁止向2008年以后出生的人出售烟草，违法者可被处以最高15万新西兰元（约13万新元）的罚款。

路透社报道，这项禁令将在一个人的一生中永久生效。这项立法还将减少熏制烟草产品中允许的尼古丁含量，并将能够销售烟草的零售商数量减少90%。到2023年底，获准销售烟草的零售商将从6000家削减到600家。

新西兰卫生部副部长维拉尔（Ayesha Verrall）博士发表声明说：“这项立法加快了实现无烟未来的进展。成千上万的人将活得更长、更健康，卫生系统将因为不需要治疗吸烟引起的疾病而节省50亿美元（约67亿新元），这些疾病包括多种癌症、心脏病、中风及截肢。”

在经济合作与发展组织（Organisation for Economic Co-operation and Development）的38个国家中，新西兰已经是成人吸烟率最低的国家之一。新西兰正在进一步收紧反吸烟法，以推动在2025年前实现国家“无烟化”。

过去十年，新西兰成人吸烟人数下降一半至8%；过去一年有5万6000人戒烟。经合组织数据显示，2021年，25%的法国成人吸烟。

维拉尔说，这项立法将有助于缩小毛利人和非毛利公民之间的预期寿命差距，女性的预期寿命差距可高达25%。

在议会拥有120个席位中10个席位的“行动新西兰”党谴责这项法律，称它会扼杀小商店，迫使民众从黑市获取烟草。