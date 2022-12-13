周二美市盘前上涨 重点谈软件巨头甲骨文的业绩

星期二（12月13日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（12月13日）上涨。市场投资人士预计，美国通胀可能已处在今年的最低水平，联储局在加息方面也不会那么强硬。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升16.20点或0.41％，报4006.80点；纳斯达克100指数期货起57.00点或0.49％，报11763.40点；道琼斯指数期货则起120.00点，报34125.00点。

在微软（Microsoft）和辉瑞（Pfizer）的带动下，美国股市主要指隔夜（12日）上涨。市场投资者都在等待星期二发布的通胀数据和本星期较迟时候发布的联储局政策声明。

标准与普尔500指数隔夜上升56.18点，闭市报3990.56点。重量级的道琼斯指数也显著上升528.58点，闭市报34005.04点。以科技股为主的纳斯达克100指数则起1.24％或143.11点，以11706.44点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是103亿5000万股，比过去20天的104亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

科技巨头微软（Microsoft）隔夜宣布收购伦敦证券交易所集团（London Stock Exchange Group）的4%股份，带动微软股价隔夜上涨2.89%。微软股价在星期二盘前继续上升1.50美元，截稿时报254.01美元。

生物制药公司安进（Amgen Inc）隔夜正式宣布以278亿美元全现金方式，收购Horizo​​n Therapeutics PLC。这也是市场今年最大宗的医疗保健并购行动。继隔夜上涨超过15%之后，Horizo​​n Therapeutics股价在星期二盘前继续上升1.68美元，截稿时报278.46美元。

瑞银（UBS）分析团队将挪威邮轮（Norwegian Cruise Line Holdings）的股票评级从原本的“买入”下调至“持守”。挪威邮轮股价在星期二盘前退低0.18美元，截稿时报15.28美元。

下文我们来看看软件巨头之一的甲骨文（Oracle Corporation）的最新业绩。星期二盘前该股起1.98美元，截稿时报83.26美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Opendoor Technologies、苹果（Apple）、辉瑞（Pfizer）和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价起多跌少。

甲骨文在接下来的第三财季调整后的每股盈利，预料会介于1.17美元至1.21美元之间，营业额增长幅度则会是在17%至19%之间。（法新社）

甲骨文（Oracle Corporation）

（纽约证券交易所代码：ORCL）

（早报讯）软件巨头之一的甲骨文，隔夜发布的第二财季业绩超出市场分析师的平均预测，带动公司股价隔夜在盘后交易中上涨4%。但甲骨文对接下来的盈利预测却低于分析师们的共识。

根据甲骨文截至11月30日的第二财季业绩报告，公司净利17亿4000万美元，而去年同期则是净亏损12亿5000万美元。甲骨文调整后的每股盈利是1.21美元，营业额122亿8000万美元。其中，甲骨文在今年6月以280亿美元收购的医疗保健软件公司Cerner，贡献了15亿美元的营业额。

Refinitiv搜集到的分析师平均预测则是每股盈利1.18美元，营业额预测120亿5000万美元，可见甲骨文两个业绩基准都超标。

甲骨文首席执行官卡茨（Safra Catz）也在线上业绩会议中，对接下来业绩表现做出预测。她说，公司的第三财季调整后的每股盈利预料会介于1.17美元至1.21美元之间，营业额增长幅度则在17%至19%之间。

卡茨的预测与Refinitiv搜集到的分析师预测，即每股盈利1.24美元，以及营业额增长幅度17.3%相比，就显得略微逊色。

甲骨文高管说，如果没有汇率的影响，甲骨文调整后的每股盈利其实是会高出0.09美元的。卡茨说，这个季度的营业额比公司之前预测的范围的高端还要高出2亿美元。她也在会上特别提出公司云基础设施和云应用程序的优势。

在Tipranks的13分析师中，有五名分析师给予甲骨文“买进”评级，七名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是87.42美元。以隔夜的81.28美元闭市价计算，分析师认为这只股还有7.55％的向上潜能。