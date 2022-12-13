欧洲议会与卡塔尔贪污丑闻 警方扣押逾150万欧元

（早报讯）比利时警方在调查欧洲议会和卡塔尔贪污丑闻中，扣押了超过150万欧元（约214万新元）的现金。

综合彭博社和路透社报道，欧洲议会星期二（12月13日）投票免除了被指受贿的希腊议员伊娃·凯莉（Eva Kaili）的副主席职务；有625名欧洲议会议员投票赞成免除凯莉的职务，只有一人反对，两人弃权。欧洲议会共有14名副主席。

欧洲议会主席梅措拉（Roberta Metsola）发推文说：“欧洲议会的诚信是首位。”她告诉记者，她将“不遗余力”地打击第三国影响立法部门行动的行为。她补充说，她不想让调查及它的后果“玷污一个在法治和贪污方面如此自豪地奋斗的机构”。

欧洲议会包括凯莉在内的四人上周末在比利时被捕，他们被指控接受卡塔尔企图影响决策的现金和礼物。据媒体报道，意大利前议员安东尼奥·潘泽里（Antonio Panzeri）也被捕。

比利时《晚报》（Le Soir）报道，这笔现金大部分是50欧元钞票。

比利时检察官发表声明说，警方星期一查获了10名议会工作人员的数据，这些数据之前已被冻结，以防止被删除。警方共进行了20次搜查，部分在意大利进行。

官员说，这项调查预计将在欧盟领导人星期四（15日）在布鲁塞尔举行的峰会上提出。

这项调查使正在主办世界杯足球赛的卡塔尔成为焦点，也受到渴望增加天然气采购量的欧洲政府的关注。据媒体报道，调查员怀疑，卡塔尔近期因劳工和人权实践备受争议，这些付款是为了美化形象。

一名卡塔尔官员称，政府拒绝与不当行为的指控有关，并说这些关联都是毫无根据的。