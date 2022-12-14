美国核聚变能源研究 首次实现净能量增益

（早报讯）美国科学家在核聚变能源研究方面取得重大突破，以核聚变技术作为一种近乎无限的潜在清洁能源迈出决定性的一步。

彭博社和英国广播公司（BBC）综合报道，美国能源部星期二（12月13日）宣布，加利福尼亚州的劳伦斯·利弗莫尔国家实验室（LLNL），在12月5日的一次核聚变实验中短暂实现了净能量增益，即核聚变产生的能量超过了输入的激光能量。

研究人员将少量氢气放入胡椒粒大小的胶囊里，然后使用强大的192束激光加热和压缩氢燃料。这激光非常强大，可将胶囊加热到1亿摄氏度，比太阳核心的温度还要高，并将它压缩到大气压力的1000亿倍以上。

核聚变并不便宜，LLNL实验室进行的核聚变实验耗资35亿美元（约47亿新元），但生产清洁能源的愿景肯定会成为克服这些挑战的巨大动力。

科学家在这个实验中取得的能量很小，只足够烧开几壶水。但它的意义是巨大的。

核聚变被视为能源生产的“圣杯”。LLNL实验室主任布迪尔说：“这是一项历史性的成就……过去60年，成千上万的研究人员为这项研究做出了贡献，凭借真正的远见让我们在今天取得了突破。”

这是科学家首次成功地使核聚变反应堆所生成的能量超过了所消耗的能量。这一突破为人类或许在几十年后，可以依赖为太阳和恒星提供动力的同一种核聚变反应产生的无碳电力带来了希望。

核聚变的工作原理是让两个原子核接受摄氏1亿度或以上的极度高温，使其聚合成一个新的更大原子，释放出巨大能量。但是，这个过程消耗巨大的能量，所以科学家一直面对的难题之一是如何让释出的能量大于输入的能量，可以持续这样做，而不仅仅是短暂瞬间。

人类为实现净零排放目标面临重重困难，大部分专家认为至少还需要几十年的进一步研发。这意味着，在全球面临严重能源供应短缺、温室气体继续攀升之际，这项历史性的突破很可能无法即刻帮助人类取代传统的化石燃料。