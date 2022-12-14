FTX创始人弗里德被控欺诈和违反竞选财务法 申请保释被拒

（早报讯）美国检察官指控加密货币交易所FTX创始人兼前首席执行官弗里德欺诈和违反竞选财务法。巴哈马地方法官拒绝让他保释，还押当地惩教所。

路透社报道，美国纽约联邦检察官威廉姆斯星期二（12月13日）说，弗里德（Sam Bankman-Fried）通过“窃取客户资金”，向民主党人和共和党人提供非法竞选捐款，并称之为“美国历史上最大的金融欺诈之一”。

威廉姆斯说：“虽然这是我们第一次公布弗里德的控状，但这绝不会是最后一次。”

他说，弗里德向两党提供的竞选捐款“数以千万美元计”，并指调查工作还在继续。

弗里德星期一在巴哈马被捕。当地官员说，巴哈马地方法官以“巨大潜逃风险”为由，拒绝让他保释。弗里德低下头与父母拥抱后被警卫带走。

弗里德将被拘留在巴哈马的惩教所至明年2月8日。他一开始是被拘留在当地医疗部门。

美国检察官说，弗里德共面对八项罪名，如果八项罪名全部成立，他将面临的最高刑罚为监禁115年，但任何判决将取决于一系列的因素。

FTX的总部就设在巴哈马。30岁的弗里德趁加密货币热潮，于2019年创立FTX交易所，并迅速发展为全球最大的加密货币平台之一，共有100多万个用户。财经杂志《福布斯》（Forbes）一年前估算，弗里德的净资产为265亿美元（359亿1300万新元），今年还评他为全球最富有的90后币圈传奇。

不料上个月，爆出FTX和弗里德独资的交易公司Alameda Research财务状况不稳定的消息，还指他秘密将100亿美元的FTX客户资金转移到这家公司。加密货币交易者在短短72小时内疯狂提领60亿美元，令这个“加密货币王国”在八天内崩溃，11月11日申请破产保护。