FTX新CEO：管理不善和领导层经验严重不足导致FTX破产

（早报讯）美国加密货币交易所FTX的新任首席执行官说，管理不善加上领导层经验严重不足导致了FTX的破产。

路透社报道，在FTX创始人弗里德申请破产保护后被任命为FTX新首席执行官的约翰·雷（John Ray），星期二（12月13日）出席众议院金融委员会的听证会。

约翰·雷在听证会上说：“FTX崩溃的问题根源，与控制权完全操控在经验严重不足、资历水平贫乏的少数几人手中脱离不了关系。”

他还说，FTX与弗里德独资的交易公司Alameda Research的业务几乎没有任何区别。

约翰·雷告诉众议院金融委员会：“我从未碰过这种根本没有记录存档的情况，内部管控为零。”

弗里德的代表没有立即对约翰·雷的证词做出回应。

美国检察官星期二指控弗里德欺诈和违反竞选财务法。巴哈马地方法官以“巨大潜逃风险”为由，拒绝让弗里德保释，他被还押当地福克斯山（Fox Hill）监狱至2月8日。

美国纽约联邦检察官威廉姆斯说，弗里德通过“窃取客户资金”，向民主党人和共和党人提供非法竞选捐款，为“美国历史上最大的金融欺诈案之一”。

美国检察官说，弗里德共面对八项罪名，如果八项罪名全部成立，他将面临的最高刑罚为监禁115年。