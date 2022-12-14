拜登签署尊重婚姻法 在联邦层级保护同性和跨种族婚姻

（早报讯）美国总统拜登星期二（12月13日）签署了具有里程碑意义的一项立法，在联邦层级保护同性和跨种族婚姻。

美国之音报道，拜登在签署《尊重婚姻法》（Respect for Marriage Act）之前说：“美国朝着平等、自由和正义迈出了至关重要的一步，这不仅是对某些人，而且是对每一个人，努力创造一个体面、尊严和爱情得到承认、尊重和保护的国家。”

新法废除了1996年的《婚姻保护法》（Defense of Marriage Act）。《婚姻保护法》根据联邦法律将婚姻定义为一男一女之间的婚姻。刚刚签署生效的《尊重婚姻法》还要求各州承认在其他州进行的同性和跨种族婚姻，但不阻止各州通过禁止这类婚姻的法律。

众议院议长佩洛西在白宫的签字仪式上说：“对数百万美国人来说，这项法律是必要的，而且绝对是根本性的。”她说，新法体现了平等，确保同性和跨种族伴侣能够获得婚姻提供的所有法律保护和经济利益。

美国最高法院在2015年的“奥贝格费尔诉霍奇斯案”（Obergefell v. Hodges）的裁决中将同性婚姻在全国合法化。但最高法院今年6月对“多布斯诉杰克逊案”（Dobbs v. Jackson）的裁决，推翻了联邦层级的堕胎权，引发了对联邦保护其他权利的担忧。

在“多布斯诉杰克逊案”的赞同意见中，大法官托马斯写道，法院应该重新考虑其他基于隐私权的决定，例如保障结婚权或使用节育措施的权利，认为美国宪法并不保障这些权利。

托马斯的意见引起了人们的广泛担忧，最高法院可能下一步将推翻同性伴侣结婚的权利。一个由两党参议员组成的小组致力于推出《尊重婚姻法》，以应对这种可能性。

今年5月的一项盖洛普民意调查结果显示，71%的美国人表示支持同性婚姻。在1996年首次进行这项民调时只有27%的人支持同性婚姻。