安华：希望和新加坡就白礁岛课题重启有意义的谈判

（早报讯）马来西亚首相安华说，政府将重新审核和研究白礁岛课题，希望能与新加坡重新展开有意义的谈判。

安华星期三（12月14日）主持内阁会议后召开记者会说，总检察长依德鲁斯向内阁汇报了白礁岛主权争议问题，内阁要求总检察长深入探讨，以便能尽快和新加坡重新协商，同时确保此事不会影响马新两国的友好关系。

此外，安华也说，他有信心在下个星期一（12月19日）召开的国会下议院会议中，获得三分二国会议员的支持以通过信任动议。“希望联盟、国民阵线、砂拉越政党联盟、沙巴人民联盟、沙巴民兴党和其他数个政党领袖都保证（会支持信任动议），我们将能继续良好运作。”

马国和新加坡是在2003年同意将白礁及附近的中岩礁和南礁主权争端交由海牙国际法庭审理。2008年5月23日，国际法院裁定白礁主权归新加坡所有，中岩礁则归马国。法庭没有将南礁判给任何一个国家。新加坡和马国当时公开宣布会接受和遵守国际法院的决定。

2017年2月，马国以发现新证据为由要求复核白礁主权判决，并在同年5月提出第二份申请，要求国际法院就原判重新作出法律诠释。不过，希望联盟在2018年5月赢得大选后不久，重新任相的马哈迪宣布，马国接受国际法庭2008年的裁决。国际法庭翌日宣布撤销案件。

国际法院条文规定，复核申请必须在掌握新证据的六个月内、以及原来裁决公布的10年内提出，马国2018年终止申请程序，也等于错过了10年期限。这意味着白礁主权归新加坡的裁决保持不变，马国未来无法再提出异议。

不过，2020年希盟政府倒台后，国民联盟政府去年10月成立特委会，负责审查关于白礁、中岩礁和南礁主权案的法律问题，以探讨提出司法复核。时任首相依斯迈沙比里今年10月13日发文告说，特委会经调查后认为，前首相马哈迪可能出于疏忽和失误，导致马国错失机会，没为2008年国际法庭把白礁岛主权判给新加坡一事提出司法复核。他当时说，马国内阁听取了特委会的汇报和建议后，决定继续在联合国国际法院采取行动。