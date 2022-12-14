周三美市盘前几乎持平 重点谈特斯拉股价的技术走势

星期三（12月14日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（12月14日）在涨跌之间小幅波动。市场投资者还不肯定，通胀是否已经缓解到足以让联储局放慢货币紧缩步伐。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货几乎持平，微跌0.30点或0.01％，报4019.30点；纳斯达克100指数期货微跌8.50点或0.07％，报11825.70点；道琼斯指数期货则微起8.70点，报34117.30点。

美国股市隔夜（13日）上涨。隔夜发布的消费者价格指数意外出现较为小幅的增长，提振了整个股市的气势。虽然股市收高，但午盘股市也把显著部分的升幅退回，显示市场还是关心接下来联储局发布的政策声明。

美国股市隔夜的交易淡静。标准与普尔500指数隔夜上升29.09点，闭市报4019.65点。重量级的道琼斯指数则起103.60点，闭市报34108.64点。以科技股为主的纳斯达克100指数也上升1.09％或127.77点，以11834.21点收市。

盘前交易重点：

生物技术公司莫德纳（Moderna Inc）股价隔夜飙升19.63%。莫德纳的实验性疫苗与默克（Merck & Co）的重量级药物Keytruda相结合，在皮肤癌研究中显示出令人鼓舞的成绩。默克股价隔夜也上涨1.78%。星期三盘前莫德纳股价继续上升2.06美元，截稿时报199.60美元；默克股价也起0.47美元，截稿时报110.65美元。

市场分析公司Piper Sandler将社交媒体平台Pinterest Inc的股票评级，从“持守”上调至“增持”，带动Pinterest股价隔夜跳涨11.90%。该股在星期三盘前微跌0.07美元，截稿时报26.35美元。

美国第二大有线电视商Charter Communications Inc刚宣布将斥资55亿美元，为客户提供更高速的宽带连接。这只股在盘前下跌22.68美元，截稿时报370.00美元。

星期三下文我们来看看电动车巨头特斯拉（Tesla）股价的技术走势。星期三盘前该股下跌1.81美元，截稿时报159.14美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、苹果（Apple）、英伟达（Nvidia）和QuantumScape Corp。截稿时，这五只活跃股的股价跌多起少。

特斯拉股价在大约一个月前跌破180美元对市场的技术交易员来说是一个信号，它似乎指向特斯拉股票将面临更多“艰难”。（路透社）

特斯拉（Tesla）

（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

（早报讯）电动车巨头特斯拉股价隔夜再次下跌。虽然不少投资者再次将矛头指向推特（Twitter），但就算特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）现在放手不管推特，一些技术分析师也认为，这已不足以“修复”这家电动汽车巨头的股票。

美国隔夜发布的11月通胀数据比预期来得低，特斯拉股价也在星期二开盘时跟着其他股票一起走高，涨幅还一度超过4%。但是没有多久，特斯拉就无法守住地盘，股价甚至还在隔夜一度触及52周新低，即158.03美元。

根据美国财经杂志《巴伦周刊》（Barron's）报道，特斯拉股价在大约一个月前跌破180美元，对市场的技术交易员来说已经是一个信号，显示特斯拉股票将面临更多“艰难”。

CappThesis创始人兼技术股票市场分析师卡佩莱里（Frank Cappelleri）说：“从2020年底开始的数据显示，120美元至155美元之间看起来会是下一个支撑区域。”

技术分析公司Fairlead Strategies的创始人斯托克顿（Katie Stockton）也认为，如果特斯拉股价连续几个星期在166美元以下收市，那么107美元相信会是下一个“挑战”的水平。

22V Research分析师罗克（John Roque）看法较为悲观。他甚至认为特斯拉的股票底部是接近100美元。

这几名技术分析师主要是从技术图表对特斯拉进行分析，他们没有针对业绩、现金流或投资者情绪进行分析。

在Tipranks的29股票分析师中，还有19名分析师给予特斯拉股“买进”评级，八名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是305.50美元。以隔夜的160.95美元闭市价计算，分析师认为这只股还有89.81％的向上潜能。