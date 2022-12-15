路透：美企就向越南卖直升机无人机展开讨论

（早报讯）消息人士称，美国防务企业就向越南供应直升机、无人机等军事装备，与越南高级政府官员展开讨论。此举被视为是越南可能减少对俄罗斯武器依赖的一种迹象。

据路透社星期四（12月15日）报道，美国－亚细安商业理事会（US-ASEAN Business Council）说，洛克希德马丁、波音、雷神、德事隆（Textron）和IM系统集团，上星期在越南首届大型军火展期间与越南官员会面。理事会负责安排这些公司与越南官员会面。

一位出席武器讨论的消息人士称，这些官员来自越南公安部和国防部。据报道，这些会面属于初期会谈，可能不会达成任何协议。

路透社指出，俄罗斯在过去几十年是越南的主要军事伙伴，但越南正在寻找新供应商，而俄乌战争考验着俄国的能力。

分析人士认为，美越军事协议会遇到许多潜在障碍，例如美国可能会以人权为由阻止军售案、担心协议如何影响到紧张的越中关系、成本高，以及美国制造的系统是否可以整合到越南武器里。

参加这些会谈的消息人士说，这些公司提供一系列军事装备选项，并就非致命性设备展开抱有希望的讨论，例如用于内部安全用途的直升机；以及无人机、雷达和用于监视空、海和太空的其他系统。

消息人士和分析人士还说，越南也在考虑与来自以色列、印度，以及欧洲和东北亚国家的供应商达成交易。以色列在过去十年是仅次于俄罗斯的越南第二大武器销售国。