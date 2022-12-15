马斯克又脱售总值达36亿美元的特斯拉股票

（早报讯）电动车巨头特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）在本星期一至三又陆续出售了大约2200万股特斯拉股票，总值达36亿美元，把特斯拉的股价推至两年来的新低点，让该电动车股东和投资者感到无比沮丧。

马斯克是在星期三（12月14日）提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件披露了上述消息。路透社说，在过去一年里，马斯克总共脱售了总额接近400亿美元的特斯拉股票，而这次脱售是他自今年10月以440亿美元收购推特以来，套现第二多股票的抛售行动。

根据提交的文件，马斯克是在星期一至三，分别通过29次的交易出售这笔股票。据了解，马斯克仍持有约4亿2400万股特斯拉股票，这还不包括他的管​​理层股票期权。

虽然马斯克在呈交给SEC的文件中没有说明脱售特斯拉股票的原因，但是许多报道都提到这次卖出股票很可能是与推特（Twitter）的财务问题有关。马斯克在今年10月下旬正式全面收购社交媒体平台推特。在他接手之前，推特的财务状况已经不好。所以市场盛传，这次卖出特斯拉股票可能是为了支撑推特，而这就惹恼了特斯拉的股东和投资者。

在隔夜（星期三）的交易中，特斯拉股价下跌了4.15美元或2.58%，闭市报156.80美元。开年至今，该股价已经下跌了超过60%，相比之下，以科技股为主的纳斯达克指数今年下跌约30%，仅是特斯拉的一半。

市场的投资者从来都不喜欢管理层抛售自家股票，因为这可能是在向市场暗示该股票的未来可能疲软。虽然特斯拉股票的情况也许并非完全如此，而马斯克仍然持有大量特斯拉股票，但是他的抛售还是会导致股价出现波动，甚至让特斯拉的长期股东感到不安。

在11月初，也就是马斯克在完成收购推特的几天后，他也曾卖出价值40亿美元的特斯拉股票。根据Refinitiv的数据，马斯克目前持有特斯拉13.4%的股份，比一年前的约17%低了不少。

也因为特斯拉股价节节下挫，马斯克最近也失去了世界首富的头衔，取而代之的则是路易威登（Louis Vuitton）母公司LVMH联合创始人、董事长兼CEO阿诺特（Bernard Arnault）。