安华会见马华两名国会议员

（早报讯）马来西亚国会下星期一（12月19日）将表决对首相安华的信任动议，安华近来频频会见各政党领袖以争取支持。他星期四（15日）就会见了柔佛马华亚依淡区国会议员魏家祥，以及丹绒比艾区国会议员黄日昇。这是马华领导人今年大选后首次公开与安华见面。

魏家祥也是马华总会长。他星期四在脸书说，他与黄日昇当天上午到首相办公室会见安华，并进行约35分钟的会谈。他与安华讨论了华社、通胀及民生等多项课题。

第15届全国大选11月19日投票后，希盟、国盟与国阵都无法取得国会过半席次而单独执政。巫统、马华与国大党等国阵成员党随即为了与哪个阵营合作而各持己见，其中马华与国大党并不支持与希盟合作。

魏家祥11月23日与国大党主席威尼斯瓦兰和沙巴人民团结党署理主席亚瑟古律联名发信，指责阿末扎希擅自向国家元首声称国阵支持安华出任首相。他们表明不再信任阿末扎希的领导，并要阿末扎希立即下台。

安华11月24日宣誓就任首相后，社交媒体隔天流传魏家祥与前首相依斯迈沙比里等多名国阵领袖与伊斯兰党总秘书达基尤丁会面的信息，并盛传密谋推翻安华政府。依斯迈和魏家祥当时都否认，并强调他们当天只是巧遇。魏家祥过后表明，马华尊重国家元首要安华组建联合政府的谕令，但马华不会推荐人选出任部长或副部长。