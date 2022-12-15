国阵与希盟尚未决定明年六州选举是否合作

（早报讯）马来西亚执政党希望联盟（希盟）与国民阵线（国阵）目前都支持首相安华领导的联合政府，但希盟与国阵尚未决定是否合作面对明年多个州属的州选举。

国阵上个月宣布支持希盟领导的联邦级别联合政府后，双方也在彭亨、霹雳与马六甲组织了州级联合政府。它们在明年的六州选举是否继续合作也备受关注。

国阵及巫统署理主席莫哈末哈山星期四（12月15日）受询时告诉媒体，国阵内部尚未讨论明年是否与希盟合作应对州选举。

莫哈末哈山也是国防部长。他说，国阵决定任何事情之前都必须讨论。“就让（国阵与希盟）各自政党各别讨论。我不想对此发表任何评论，因为各方尚未讨论任何事情。”

内政部长及希盟总秘书赛夫丁星期三（14日）晚间接受国营电视台访问时说，希盟尚未决定是否与国阵合作应对明年六州选举。他说，希盟目前将着重建立和加强与国阵在领导联合政府方面的合作。

马国11月19日举行第15届全国大选时，希盟执政的雪兰莪、槟城和森美兰三州，以及伊斯兰党执政的吉打、吉兰丹和登嘉楼三州都并未同步举行州选举。

马国选举委员会主席阿都干尼12月7日表明，选委会希望这六州能同时解散州议会并进行州选，因为这将节省选举成本，也方便选委会的筹备工作。六州领导人已经展开非正式磋商，并计划在明年4月同步举行州选举。