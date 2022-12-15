周四美市盘前退低 重点谈达美航空最新的业务报告

星期四（12月15日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期四（12月15日）下跌。联储局如预期加息50个基点，但称利率将在更长时间内保持在较高水平，让投资者对联储局加息立场减弱的希望破灭。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌41.10点或1.03％，报3954.20点；纳斯达克100指数期货也跌159.10点或1.36％，报11581.80点；道琼斯指数期货则退低249.90点，报33716.50点。

●在联储局隔夜（星期三）宣布将利率上调50个基点后，美国股市在波动的交易中收低。标准与普尔500指数隔夜下跌24.33点，闭市报3995.32点。重量级的道琼斯指数则跌142.29点，闭市报33966.35点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.79％或93.28点，以11740.92点收市。

●美国股市隔夜的交易相当活跃，交易所的总成交量是121亿5000万股，比过去20天的105亿5000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●在美国上市的本地私召车与送餐平台Grab控股宣布，公司将实行缩减开支措施。削减成本的措施包括：不再为多数职位增聘人手、高级经理的薪金被冻结，以及削减旅行和开支预算。Grab股价星期四盘前退低0.09美元，截稿时报3.22美元。

●药剂公司诺瓦瓦克斯（Novavax）刚刚宣布计划公开发行高达1亿2500万美元的普通股。诺瓦瓦克斯股价盘前退低1.73美元，截稿时报15.50美元。

●美国第二大有线电视商Charter Communications Inc股价隔夜暴跌16.38％。许多分析师都因为该公司斥资55亿美元为客户提供更高速的宽带连接，开始下调该股票的目标价。Charter Communications股价盘前微起0.16美元，截稿时报328.50美元。

●星期四下文我们来看看达美航空公司（Delta Air Lines）隔夜发布的业务报告。盘前该股退低0.41美元，截稿时报33.90美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、亚马逊（Amazon）、Carnival Corp、苹果（Apple）和Carvana Co。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

达美航空重申会在2024年达到调整后每股盈利超过7美元的目标。（路透社）

达美航空（Delta Air Lines）

（纽约证券交易所代码：DAL）

达美航空公司隔夜指出，市场对航空旅行需求强劲，再加上非燃料营运成本的下降，公司明年的盈利预计会翻一番。这个乐观的预测带动达美航空股价隔夜上涨将近3％。

达美航空预测，公司2023年调整后的每股盈利会在5美元至6美元之间，比今年较早前估计的每股3.07美元至3.12美元还要高出许多。

根据Refinitiv向市场分析师搜集的预测，分析师普遍认为达美航空2022年每股盈利是2.89美元，2023年每股盈利则是4.80美元。因此达美航空隔夜发表的预测数字给市场投资者意外的惊喜。

达美航空也上调了本季度的盈利预测。它现在预计调整后的第四季度每股盈利是1.35美元至1.40美元，比今年10月份预测的每股1.00美元至1.25美元的预测还要出色。

至于第四季度营业额预测，达美航空估计会比2019年同期增长7％到8％之间。在10月，该公司曾估计第四季度营业额会比2019年增长5％至9％。美国航空公司一直都以2019年作为业绩的基准，因为那是冠病疫情爆发之前的“正常作息”。

不过如果与去年比较，达美航空预计营业额将同比增长15％至20％，自由现金流将达20亿美元。达美航空也在隔夜重申，公司会在2024年达到调整后每股盈利超过7美元的目标。

Tipranks的九名股票分析师全部都给达美航空股“买进”的评级，一年期限平均目标价是46.22美元。以隔夜的34.31美元闭市价计算，分析师认为该股还有34.71％的向上潜能。