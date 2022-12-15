称慕尤丁给巫统数百万选举资金 反贪会传召安努亚慕沙

（早报讯）遭开除巫统党籍的非政府组织“全民共识”主席安努亚慕沙承认，马来西亚反贪污委员会上星期已经传召他问话，以调查前首相慕尤丁是否在2020年沙巴州选举时提供巫统数百万令吉的选举资金。

安努亚慕沙星期四（12月15日）在记者会说，反贪会是因为他主动透露上述信息而传召他，他将全力配合反贪会的调查。他透漏，他已向反贪会说明“真正发生的事”。

他说，向反贪会录了口供反让他觉得很安心，因为他终于可以反击一些人诬赖他进入慕尤丁卧室收取好几百万令吉而力挺慕尤丁的流言。

关于全民共识（MN），安努亚慕沙说，这个组织的30名最高理事包括前巫统雪州主席诺奥玛、前房地部长祖莱达，以及前首相署部长礼端等30人。

针对自己遭巫统开除，安努亚慕沙说，他不会为此向巫统上诉。他说，他加入巫统43年，担任区部主席35年以及担任最高理事28年。但他收到的正式开除通知信只提到他触犯的条例，但没有说明开除他的真正原因。但他仍然接受巫统的决定。“我接受党主席和最高理事会的决定。”

安努亚慕沙曾担任国阵总秘书。他在慕尤丁内阁担任联邦直辖区部长，也曾在依斯迈沙比里内阁出任通讯及多媒体部长。他曾多次公开批评巫统主席阿末扎希。巫统12月9日证实开除安努亚慕沙。