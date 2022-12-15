哈里王子爆料 指责威廉王子办公室与英媒合作抹黑他

（早报讯）英国哈里王子在最新的纪录片中，指责威廉王子对他提出不再担任英国王室高级成员的计划作出愤怒的反应，并坚称他对于淡出王室没有多少遗憾。

综合外电报道，哈里王子在播出最后三集的“Harry & Megan”纪录片系列中，透露了他们决定淡出王室的过程。

哈里王子说，当时他提议“半进半出”地担任王室成员，即继续为他的祖母伊丽莎白女王效力，但要自食其力。

“但我很快地清楚明白，这个计划是不允许讨论或争辩的。我的哥哥因为这件事对我大吼大叫，而我的父亲（国王查尔斯三世）则说一些不真实的事，真的很可怕。”

另外，哈里也指责英国《每日邮报》当时刊登妻子梅根给她的父亲的一封信后，造成梅根流产。梅根后来成功起诉该报侵犯其隐私权。

他还称，威廉王子的办公室有份参与推动针对哈里夫妻的负面新闻，原因可能是他们抢走了其他高级王室成员的风头。

“这是个肮脏的游戏。有泄密的情况，也有刻意安排的故事。像是如果宣传团队要消除一个关于他们主要负责人物的负面新闻，他们就会进行交易，给你关于其他人物的爆料。”

他说，自己与哥哥此前看到父亲办公室的操作后，曾经答应对方绝不会这么做。“看到我哥哥的办公室复制了我们两人承诺永远不会做的事情，真的令人心碎。”

白金汉宫和威廉的办公室肯辛顿宫都表明，不会对这部纪录片做出评论。