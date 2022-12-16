美国将长江存储等中企列黑名单 扩大对中国晶片业打击力度

（早报讯）美国政府将中国存储晶片制造商长江存储科技有限责任公司（YMTC）和21家中国人工智能晶片实体列入贸易黑名单，扩大了对中国晶片行业的打击力度。

路透社报道，拜登政府星期四（12月15日）发布联邦公报，禁止供应商在没有获得许可证的情况下向长江存储运送美国的产品。中国企业的供应商很难获得此许可证。

美国还把21家中国人工智能晶片实体——包括中科寒武纪科技股份有限公司（Cambricon Technologies Corp）和中国电子科技集团有限公司（CETC）——列入贸易黑名单，有效阻止了它们获得使用美国设备在世界任何地方制造的技术。

美国商务部负责出口管理的助理部长肯德勒在一份声明中说，鉴于中国政府寻求消除军用和民用部门之间的障碍，“为维护美国的国家安全利益，我们必须采取果断行动，拒绝让中国获得先进技术。”

长江存储、中科寒武纪和中国电科均没有立即回应置评的请求。

中国驻华盛顿大使馆说，美国正在“技术领域公然进行经济胁迫和霸凌”，破坏中美公司之间的正常商业活动，并威胁全球供应链的稳定。“中国将坚决维护中国公司和机构的合法权益”。

美国的最新举措是以10月份对北京实施的全面出口管制为基础，延缓北京的技术和军事进步，包括采取措施限制中国获得美国晶片制造工具，并切断中国与世界任何地方使用美国设备制造的某些晶片的联系。

与此同时，美国国会正准备最终敲定立法，禁止美国政府购买含有长江存储、中国存储晶片制造商“长鑫存储技术有限公司”（CXMT）或中国顶级晶片制造商“中芯国际”（SMIC）制造的半导体产品。

美国商务部星期四公布的名单还针对九家涉嫌寻求支持中国军事现代化的中国实体，其中包括中国唯一的光刻公司——上海微电子装备集团有限公司（SMEE）。

上海微电子装备没有立即回应置评请求。

商务部的名单还增加了中国监控摄像头制造商天津天地伟业技术公司（Tianjin Tiandi Weiye Technologies），称这家公司涉嫌参与“中国对维吾尔人的镇压、大规模任意拘留和高科技监视运动”。天津天地也没有立即回应置评请求。

共有35家中国实体被列入美国贸易黑名单，即实体名单；另外还包括长江存储的日本子公司。

不过，星期四的公告对北京来说并不全是坏消息。拜登政府从名单上撤下了药明生物（Wuxi Biologics）的子公司。药明生物为阿斯利康生产冠病疫苗的成分。此外，美国还从未经核实清单中撤下了其他26个中国实体，原因是中方允许美方对26个实体进行实地考察。

从未经核实清单中删除的两家中国公司——长江存储和上海微电子装备——被添加到了实体清单中。