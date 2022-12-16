云顶土崩16人死亡 失踪者家属仍在等待消息

（早报讯）马来西亚著名旅游胜地云顶高原附近的露营地星期五（12月16日）凌晨发生土崩，数十名失踪者家属仍在附近警局等待消息。

《联合早报》记者到现场了解情况，一名失踪者家属赖先生说，妹妹一家四口星期三去露营，原本星期五回家，不料凌晨却发生土崩事件。

他说，妹妹两名孩子分别是三岁和五岁。消息传出后，他尝试联络妹妹，但一直未能联系上。

当地警官阿兹赞告诉《联合早报》，搜救行动正在进行中，所有获救者将带到警局，伤者则送往雪兰莪双溪毛糯医院。

土崩事件至今已造成16人死亡，尚有22人被困。

马来西亚民防部队的脸书显示，民防部队共出动61名人员、四辆卡车、三辆救护车和七辆四轮驱动车，参与搜救工作。

民行党义工儿受伤妻下落不明

马来西亚甲洞民主行动党一名义工团成员的妻儿，在云顶土崩发生时也在峇冬加里露营地。

据星洲网报道，民行党义工林文祥的妻子是怡保路民众华小教师，她星期三带着儿子和一班同事到云顶半山有机农场Father's Organic Farm，进行三天两夜露营。

林文祥说，他妻子和儿子原定星期五回家，没想到早上得知妻儿所在营地发生了土崩。他原本要到灾区了解情况，但被禁止进入。朋友分别到多家医院协助了解情况。

目前，他得知儿子腿部受伤，在吉隆坡中央医院接受治疗。

林文祥说：“目前还没有妻子的下落，我很担心。”

他说，有朋友守在文冬、士拉央等地的医院，他也向当局提供了妻子的资料，一有消息就可以通知他。