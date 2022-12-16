美媒：朝鲜正准备大规模阅兵 为庆祝金正恩生日或建军75周年

（早报讯）专门报道朝鲜消息的美国媒体NK新闻星期五（12月16日）报道，朝鲜准备在平壤进行大规模阅兵仪式，以纪念明年年初朝鲜领导人金正恩的生日或人民军创建75周年。

NK新闻分析遥感卫星数据公司“星球实验室”（Planet Labs）的卫星图片称，近期在平壤美林机场集结了数千名兵力，正在准备阅兵式。本月9日至13日在机场训练场上，兵力进行了列队行进的练习，14日训练场人员满场。

这座训练场位于平壤金日成广场附近，是阅兵式前演练的场地。据推测，此次阅兵式将动员超过1万1000名军人。在行进演习前，本月初图片中还显示朝鲜进行预先准备的迹象。2至5日训练场上设置了临时营地，6日运送兵力的车队现身训练场。

NK新闻认为，从此次演练来看，朝鲜可能数周或数月内在平壤金日成广场举行大规模阅兵仪式。考虑到明年1月8日是金正恩生日，2月8日是人民军建军75周年，朝鲜可能为此举行阅兵仪式。

韩军相关人士认为，虽然难以断言具体时间，但军方正严密关注朝鲜政治日程和阅兵式筹备动向。韩军保持严密应对态势。韩国军方说，目前阅兵式筹备以兵力为主，用于展示的导弹等装备尚未亮相。

朝鲜今年4月25日在平壤金日成广场举行朝鲜人民革命军（抗日游击队）建军90周年阅兵式，“火星-17”型洲际弹道导弹（ICBM）、新型潜射弹道导弹（SLBM）等亮相。当时朝鲜还“自夸”境内无新冠病例，但阅兵式后疫情大规模扩散。