马国团结政府成员签合作协议 承诺支持安华政府做满五年

（早报讯）马来西亚团结政府的所有政党及政治联盟领袖星期五（12月16日）签署“共组团结政府合作协议”，承诺他们的国会议员会在所有与信任动议相关的动议及供应法案，或任何能影响政府合法性的动议中支持首相安华，以确保安华领导的团结政府稳定，完成五年任期。

根据协议，团结政府涵盖148名国会议员，包括希望联盟82人、国民阵线30人、砂拉越政党联盟23人、沙巴人民联盟六人、沙巴民兴党三人、全民党和沙巴民主和谐党各一人，以及两名无党籍议员，达到国会三分之二多数门槛。

协议阐明，这些国会议员当中，若有任何人不支持团结政府，将等同抵触反跳槽法，他们的议席须悬空以举行补选。

团结政府成员也针对18个目标达成共识，并将成立协商理事会，确保协议中商定的所有条款能谨慎有序地执行，以便团结政府能稳定有效地运作，而不会对签署协议的各党政策造成影响。

根据协议，团结政府成员党之间的任何分歧和误解，必须通过协商理事会和谐解决。

安华在签署协议后指出，他深受感动，因为获得主要政党的信任，令团结政府成为一支坚强的团队，能在国会一起达成一致的决定和面对各种问题。

他说：“我们达致这项协议，有了一个更清晰的合作方向，也就是良好施政、振兴经济和打造稳定的政府。”

他指出，组成团结政府的联盟与政党会一起打造一个稳定的政府，希望可以完成完整的五年任期。