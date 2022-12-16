周五美市盘前下跌 重点谈元宇宙家游戏平台Roblox

星期五（12月16日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期五（12月16日）下跌。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌42.70点或1.09％，报3853.10点；纳斯达克100指数期货也下跌88.80点或0.78％，报11256.40点；道琼斯指数期货则退低360.20点，报32842.00点。

●美国股指隔夜（星期四）大幅收低。股市各大股指均创下数星期来的最大单日百分比跌幅。投资者现在越来越担心联储局会继续通过激进加息对抗通胀，把经济直逼入衰退。

●标准与普尔500指数隔夜下跌99.57点，闭市报3895.75点。重量级的道琼斯指数则跌764.13点，闭市报33202.22点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低3.37％或395.71点，以11345.22点收市。

●美国股市隔夜的交易继续保持活跃，交易所的总成交量是121亿5000万股，比过去20天的106亿3000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●之前有媒体报道，流媒体网飞（Netflix Inc）告诉旗下广告商，如果未达到收视率目标将会原银奉还。这个消息导致网飞股价星期五晚上盘前下跌4.28美元，截稿时报286.13美元。

●汇丰全球研究（HSBC Global Research）开始给晶片制造商英伟达（Nvidia Corp）股票评级，可是隔夜却给出“卖出”评级，导致英伟达股价在盘前下跌2.22美元，截稿时报167.30美元。

●药剂公司诺瓦瓦克斯（Novavax）正式宣布出售2027年12月到期的5%可转换高级无担保票据，总额1亿5000万美元。该股票在盘前交易中继续下滑超过4%，截稿时报10.85美元。

●星期五下文我们来看看元宇宙家游戏平台公司Roblox的业务报告。盘前该股下跌0.39美元，截稿时报27.52美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Meta Platforms、亚马逊（Amazon）和诺瓦瓦克斯。截稿时，这五只活跃股的股价跌多升少。

Roblox日活跃用户比2021年11月增长了15%，达到5670万用户。（路透社）

Roblox

（纽约证券交易所代码：RBLX）

在强劲美元的负面影响下，元宇宙游戏平台公司Roblox隔夜发布截至11月底的业务报告欠佳，导致该股股价在隔夜即刻猛挫超过15%。

Roblox在业务报告发布会上估计，该公司上个月份的数码游戏货币预购额应该是在2亿2200万美元至2亿2500万美元之间，同比增长5%至7%。但是，在2021年11月时，Roblox的预购额曾达到同比增长22%至24%，相比之下，逊色非常。

Roblox说，这主要是因为美元兑英镑和欧元等其他主要货币的汇率“对预购额产生了不利影响”所造成的。

不仅如此，该公司每名用户每日的平均预购额现在只有3.92美元至3.97美元之间，比一年前下降了7%至9%。不过所幸的是，日活跃用户比2021年11月增长了15%，达到5670万用户。

在Tipranks的16名股票分析师当中，有七名分析师给予Roblox股“买进”的评级，六名给予该股“持守”的评级，三名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是38.31美元。以隔夜的27.91美元闭市价计算，分析师认为该股还有37.26％的向上潜能。