秘鲁国会否决宪法改革 五机场关闭游客被困马丘比丘门户城市

（早报讯）秘鲁国会投票反对为提前总统选举而提出的宪法改革法案，五个机场因示威者封锁主要道路被迫关闭，约5000名游客被困在马丘比丘门户城市库斯科。

彭博社报道，秘鲁一院制立法机构星期五（12月16日）对宪法改革法案进行表决，只有49名议员投票赞成将选举提前至2023年举行，33票反对、25票弃权。法案未能获得通过所需的三分之二票数。

因不满原总统卡斯蒂略被弹劾和监禁而引发的全国暴力抗议活动越演越烈，秘鲁政府星期三宣布全国进入30天紧急状态，至今有至少20人在与警方的冲突中丧生。

示威者星期五封锁了主要道路，迫使五个机场关闭。

库斯科国际机场自12日起因示威者试图冲进航站楼而关闭。这座机场是秘鲁第三大机场，连接该地区多个旅游区。库斯科的几条主要道路也被抗议者封锁。

库斯科地方市长达尔文巴卡星期五告诉法新社，约5000名游客受困当地。库斯科是通往著名旅游圣地马丘比丘的门户城市。

达尔文巴卡说：“5000名游客滞留在库斯科市，他们都在酒店等待航班恢复服务。”

服务于马丘比丘的铁路也自13日暂停，约800名游客滞留在马丘比丘山脚下的小镇。另外，约200名多为美国人和欧洲人的游客已沿着火车轨道步行离开小镇，前往30公里外的奥扬泰坦博镇（Ollantaytambo）。他们可以从那里乘火车前往库斯科。

秘鲁示威者要求提前选举、解散国会、召开制宪会议，并要求接替卡斯蒂略的新总统博卢阿尔特辞职。卡斯蒂略否认有不当行为，坚持他仍然是秘鲁的合法总统。

博卢阿尔特13日承诺与国会合作，以探讨是否更早举行选举。她12日刚承诺将向国会提呈法案，把原定2026年举行的选举，提前到2024年4月举行。