联合国和西方谴责推特暂停数名记者账号 称侵害新闻自由

（早报讯）推特公司前所未有地暂停了至少五名各大媒体记者的推特账号，迅速引发联合国、政府官员、维权团体和新闻组织的强烈反对。

路透社报道，推特暂停这些记者推特账号的理由，是他们暴露了推特老板马斯克的实时位置。

联合国对记者推特账号被任意暂停感到“非常不安”。联合国发言人杜加里克星期五（12月16日）说，媒体声音不应在一个自称为言论自由提供空间的平台受到压制。

杜加里克说，“如今全世界的记者面临审查、人身威胁甚至更糟的情况”，推特的行动“开创了一个危险先例”。

联合国通讯负责人弗莱明称推特的举动令她“深感不安”，并强调“媒体自由绝不是儿戏”。

法国、德国、英国和欧盟的官员也纷纷谴责推特的决定，称侵害了新闻自由。

法国工业部长莱斯库尔在推特暂停记者账号的同日宣布，他将暂停使用推特。

德国外交部也指责推特危害新闻自由。

多家媒体包括《纽约时报》、美国有线电视新闻网（CNN）和《华盛顿邮报》的记者推特账号，星期四晚在未获通知的情况下突然被暂停。

推特信任与安全事务主管欧文以电邮回答路透社的询问时说，推特对“任何及所有”违反了推特新隐私政策的用户进行了手动审查。

欧文在电邮中说：“我知道此事看似主要针对记者的账号，但我们的政策对记者和非记者的账号是一视同仁的。”