菲共创始人西松在荷兰医院去世 享年83岁

（早报讯）菲律宾共产党领袖西松星期五（12月16日）晚上在荷兰一家医院去世，享年83岁。

综合路透社和法新社报道，菲律宾共产党星期六（17日）在官网发表声明说，星期五晚上8时40分，西松（Jose Maria Sison）在被软禁的乌德勒支市（Utrecht）一家医院去世。声明未说明西松被禁闭的原因。声明说：“菲律宾无产阶级和劳苦大众，对他们的老师和指路明灯的逝世感到悲痛。”

流亡荷兰的西松是菲共创始人。菲共的新人民军（NPA）一直在发动武装叛乱，是世界上持续时间最长的叛乱之一。新人民军与菲律宾政府之间的冲突，已造成4万多人死亡。

菲律宾已故前总统老马可斯1986年被人民推翻。老马可斯倒台后，西松从监狱中获释，自1980年代末以来一直生活在欧洲。2002年，西松被列入美国恐怖分子名单，他因此无法旅行。

杜特尔特2016年上台后，誓言要结束与新人民军的冲突，但谈判期间叛军袭击不断，杜特尔特放弃和平计划。杜特尔特1960年代在马尼拉一所大学求学时，曾是西松的学生。

新人民军在1980年代鼎盛时期拥有多达2万5000名武装人员，目前仅剩不到2000人。

西松去世后，菲律宾国防部呼吁剩余的菲共支持者“背弃共产党的暴力和虚假意识形态”。声明说：“菲律宾和平的最大绊脚石已经消失；现在让我们给和平一个机会。”