瓦拉德卡第二次当选爱尔兰总理

（早报讯）瓦拉德卡星期六（12月17日）第二次当选爱尔兰总理，接替现任总理马丁。这是根据2020年达成权力交换的联合协议。

综合路透社和法新社报道，43岁的瓦拉德卡（Leo Varadkar）曾在2017年至2020年担任总理一职。这次，他承诺加快政府计划，以解决长达数年的住房危机。

瓦拉德卡告诉国会，爱尔兰有许多问题，其中一些问题必须现在解决，“否则我们将背叛这一代人和我们之后的一代人”。他说：“我特别想到的是住房问题，以及我们必须如何全力以赴，以扭转无家可归者增多和住房拥有率下降的局面。我们需要加快我们的计划。”

统一党（Fine Gael）和共和党（Fianna Fail）首次在2020年达成联合协议，规模较小的绿党（Green Party）也参与其中。统一党和共和党是爱尔兰最主要的中右翼政党，自一个世纪前独立以来一直领导着历届政府。

爱尔兰财政部长多诺霍（Paschal Donohoe）和公共支出部长麦格拉斯（Michael McGrath）也将根据协议互换角色。即将成为副总理的马丁，预计也将被任命为外交部长。

瓦拉德卡说，他在星期六傍晚5时（新加坡时间星期天凌晨1时）任命内阁时，不会做出太大改变。

瓦拉德卡还将再次面临另一个熟悉的问题，即英国和欧盟之间关于英国脱欧后北爱尔兰贸易规则的长期争端。不过，民调显示，住房负担能力将会是瓦拉德卡必须再次面对的主要问题。

爱尔兰的房价，特别是租金达到创纪录的水平并且仍迅速上涨。近期数据表明，难以捉摸、急剧增加的住房供应可能在明年发生逆转。