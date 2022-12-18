时隔一个月 朝鲜再发射两弹道导弹

（早报讯）韩国军方指朝鲜星期天（12月18日）向朝鲜半岛东部海域发射两枚弹道导弹。这是朝鲜11月18日发射洲际弹道导弹（ICBM）后，时隔一个月再次发射弹道导弹。

据韩联社报道，韩国联合参谋本部公布，朝鲜在当天上午起从平安北道东仓里一带，向东部海域发射两枚弹道导弹，射程为约500公里。发射前一天（17日）是已故领袖金正日11周年纪念日。

报道引述消息人士称，导弹飞行距离长过短程弹道导弹（SRBM）。联合参谋本部说，韩军正加强监视和戒备，在与美方紧密合作之下，做好万全准备，应对万一可能会发生的情况。

分析认为，朝鲜决定发射弹道导弹，是抗议联合国连续18年通过朝鲜人权决议案，以及日本新版安全战略写明将具备对敌基地反击能力。

韩国北韩大学院大学校长梁茂进认为，朝鲜似乎根据正在实施的冬季训练相关计划，发射弹道导弹。朝鲜当天的射弹，与15日实施的高功率固体火箭燃料发动机地面试验相同，可能都是为了创造年底成果，也有抗议联合国通过朝鲜人权决议案和日本改变防卫政策的意图。

韩联社依据来自朝媒的数据指出，朝鲜今年截至上月18日共发射36次、62枚弹道导弹，发射三次巡航导弹。韩国国防研究院方面的分析则称，朝鲜今年发射61次弹道导弹，共耗资3亿4000万（4亿6202万新元）至5亿3000万美元。

日本防卫省则公布，两枚导弹飞行了500公里，飞行高度最高可达550公里，之后落在了日本专属经济区以外的地方，并没有接到飞机或船只受损报告。

据共同社报道，日本高级副防长井野俊郎告诉记者，日本就此通过驻中国的大使馆，向朝鲜提出抗议。