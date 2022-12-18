马国副首相周一将在国会提呈对首相安华的信任动议

（早报讯）马来西亚国会下议院星期一（12月19日）与星期二（12月20日）将召开第15届国会第一期第一次会议。其中备受关注的议程包括首相安华的执政阵营能否拿下议长职位，以及首次由副首相提呈对首相的信任动议能否过关。

星期一开始的国会是安华11月24日宣誓就任马国首相后首次召开国会。根据国会发布的议程，星期一的第一项议程是遴选下议院议长，并在选出的议长完成宣誓后，再遴选副议长。

关于安华阵营的议长候选人，之前盛传的热门人选是来自人民公正党的吉打州议会反对党领袖与莪仑区州议员佐哈里阿都。佐哈里阿都之前一直不愿证实此事，但他星期天（12月18日）宣布，立即腾空莪仑区州议席。

这被视为进一步确认佐哈里阿都将参选议长，因为根据宪法，国会下议院议长不能兼任议员，也必须退出所属政党，以便能公正执行议长职务。副议长则没有这些限制。今年10月生效的反跳槽法特别规定，由于担任议长而腾空议席及退党不算跳槽，因此相关议席不必补选。

安华阵营的两名副议长人选，预计将是巫统金马仑区候任国会议员南利和砂拉越民主行动党南兰区候任国会议员刘强燕。

国盟之前则表明将推派议长与副议长候选人，因此两个阵营的议员到时将表决何人担任这些职位。这其实已经是对安华的非正式信任动议表决，因为安华阵营的候选人若无法胜出，就等于宣告安华在那之后的信任动议表决也无法过关。

星期一的另一项备受关注的议程，是阿末扎希或法迪拉两位副首相中的一人将向国会提呈对安华担任首相的信任动议，以示“国会下议院坚定并全力支持打扪区国会议员（安华）作为第十任首相的任命和领导。”

兼任财政部长的安华星期一也将提呈俗称“小预算案”的三项动议，让政府能动用约1073亿令吉资金。这包括用于明年政府支出约560亿5921万令吉临时拨款、350亿4500万令吉的发展基金，162亿令吉的2022年冠病基金。