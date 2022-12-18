云顶土崩初步调查：营地半小时内发生两次土崩

（早报讯）马来西亚公共工程局初步调查显示，峇冬加里爸爸有机农场营地可能在半小时内发生两次土崩，营区在二次土崩后被大量山泥覆盖。

据《星洲日报》报道，公共工程局（JKR）说：“在同一个位置发生两次的边坡崩塌，两次的时间间隔为20至30分钟。第一次边坡崩塌最有可能发生在露营区。崩塌使得边坡道路区域弱化，引发更大规模的二次崩塌。”

公共工程局边坡工程组的鉴证小组已到事发现场进行初步检查，在崩塌的山坡位置检测到活跃的地下水流，尤其是在露营区。

公共工程局对峇冬加里—云顶路（即B66路）的路段进行初步调查后，预计是因为露营区底下有地下水聚集，导致土壤饱和，同时在高孔隙水压力下，造成B66路山坡脚变弱，道路边坡出现牵引式破坏（Retrogressive Failure）。

公共工程局将在救援行动结束后，对现场进行更详细的研究。

当局估计，边坡崩塌的范围高70米、宽120米和长330米，土地崩塌体积45万立方米。崩塌的模式为混合牵引式平移（Retrogressive Translational）和泥石流。

为避免进一步崩塌，当局已进行短期修复预防工程，包括立即使用防水油布覆盖暴露的斜坡表面。

另外，为了防止水流进崩塌的区域，当局也分散沟渠的排水水流，安装倾斜感应器监测出事地点的土壤活动。

当局也已全面关闭B66路。